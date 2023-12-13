Kent ayrılıyor

SÜPER Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlarken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık da yolda. Kanarya'nın İngiliz yıldızı Ryan Kent'in ülkesine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'i 5 takımın istediğini yazdı. Leeds Live'da yer alan haberde Leeds United, Bournemouth, Hull City, Nottingham Forest ve Glasgow Rangers'ın İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.