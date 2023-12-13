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Haberler Spor Kent ayrılıyor

Kent ayrılıyor

HABER MERKEZİ
Kent ayrılıyor
SÜPER Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başlarken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık da yolda. Kanarya'nın İngiliz yıldızı Ryan Kent'in ülkesine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'i 5 takımın istediğini yazdı. Leeds Live'da yer alan haberde Leeds United, Bournemouth, Hull City, Nottingham Forest ve Glasgow Rangers'ın İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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