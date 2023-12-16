Ülke puanımızı artırdık

UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, hafta içi oynanan grup maçları sonunda yerini korudu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleri; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesiyle birlikte bu iki ayrı alanda ek puanlar kazanıldı. Türkiye ülke puanını 37 bin 100'e yükseltirken yine 9. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıların hemen arkasında yer alan İskoçya ise 35 bin 650 puanda yer aldı. Türkiye en yakın rakibine önemli bir fark atarken 8. sıradaki Belçika'yı (46 bin puan) ise takibini sürdürdü.