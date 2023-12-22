  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Türk futbolunda büyük zirve

Türk futbolunda büyük zirve

HABER MERKEZİ
Türk futbolunda büyük zirve
Türk futbolundaki paydaşlar son dönemde yüksel tansiyonu düşürmek için bugün bir araya geliyor. Bugün saat 14.30'da Riva'da yapılacak kritik toplantıya Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarının yanı sıra Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve yine Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantıda Kulüpler Birliği TFF'nin de içinde bulunduğu bir toplantı istemiş Bak da olumlu yanıt vermişti. Zirvede TFF Başkanlığı için olağanüstü seçim konusu gündeme geleceği ve aday olma ihtimali olan isimlerin masaya yatırılacağı da iddia edildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA