Türk futbolunda büyük zirve

Türk futbolundaki paydaşlar son dönemde yüksel tansiyonu düşürmek için bugün bir araya geliyor. Bugün saat 14.30'da Riva'da yapılacak kritik toplantıya Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarının yanı sıra Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve yine Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantıda Kulüpler Birliği TFF'nin de içinde bulunduğu bir toplantı istemiş Bak da olumlu yanıt vermişti. Zirvede TFF Başkanlığı için olağanüstü seçim konusu gündeme geleceği ve aday olma ihtimali olan isimlerin masaya yatırılacağı da iddia edildi.