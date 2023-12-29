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Haberler Spor Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Son dakika: TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Son dakika haberi...TFF tarafından yapılan açıklamada "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

AA
Son dakika: TFF’den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

Riyad’da süper gece

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