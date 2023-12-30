Adnan Menderes Stadı yıkılıyor

AYDIN'IN Efeler ilçesindeki tek stadyum olan Adnan Menderes Stadı'nın bir süre önce yapılan karot testi sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edilmişti. 73 yıllık tarihi stadın yıkımı için yapılan ihale sonuçlanırken firma işlemlere başladı. Yıllardır birçok profesyonel karşılaşmaya ve tarihi ana tanıklık eden emektar statta koltukların söküm işlemi dün başladı.

Koltukların sökülmesinin ardından 2 Ocak Salı günü ise iş makinalarının stada girip duvarlar ile tribünlerin yıkılması planlanıyor.

İKİ PROJE HAZIR

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi, hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazisi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. 1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor'un Birinci Lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun yıkım işlemi gerçekleşmesinin ardından, yeni stadyumun nereye yapılacağı kararlaştırılacak.