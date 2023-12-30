Kartal’da Genesio tamam

TEKNİK direktör için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmasının ardından gündemine birçok teknik adam alan ve görüşmelerini büyük bir titizlik içerisinde sürdüren siyah-beyazlılar arayışta sona geldi. Basında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın, Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma noktasına geldiği aktarıldı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Genesio futbol yapılanması konusunda ortak paydada buluştu. 57 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a 1.5+1 yıllık imza atması bekleniyor. Beşiktaş, Genesio'yu 3 gün içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, 5 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörleri ile çıkmak istediklerini söylemişti. Bruno Genesio kariyerinde; Lyon, Beijing Guoan ve Rennes'te çalıştı.

BAİLLY İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı oyunculardan Eric Bailly ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya çıktı. Oyuncu bu mücadelelerde toplam 537 dakika süre buldu