Alperen’in gözü All-Star’da

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Houston Rockets formasıyla bu sezon patlama yapan Alperen Şengün, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir maçta 35 üstü sayı, 10 üstü ribaunt ve 5 üstü asist istatistiği yakalayan en genç oyuncu unvanını Shaquille O'neal'dan alan milli yıldızımız, geçtiğimiz günlerde New Orleans potasına 37 sayı atarak kariyer rekorunu geliştirmişti. Alperen bu performansıyla da bir maçta 37'den fazla sayı, 11'den fazla ribaund ve 6'dan fazla asist kaydetmiş en genç pivot unvanını efsane isim Kareem Abdul Jabbar'ın elinden aldı. Son maçlarda takımını sırtlayan Alperen, verimlilik puanında da NBA'de zirvedeki isimlerle yarışırken, yıldızların forma giydiği gösteri maçı All-Star'a da göz kırptı.

İLK OYLAMADA 7. OLDU

Bu büyük şov öncesi yapılan ilk oylamada aldığı 335 bin oy ile Batı Konferansı ön alan (frontcourt) oyuncuları arasında yedinci sırada yer alan genç yıldız, tüm NBA'de ise en çok oy alan 23. oyuncu oldu. En çok gelişim gösteren 3 oyuncudan biri olarak gösterilen Alperen'in All Star'da oynama ihtimali de her geçen gün artıyor.