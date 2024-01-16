Ziraat Türkiye Kupası’nda Heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu heyecanı başlıyor. A Spor'un canlı olarak ekranlara getirdiği futbol şöleninde bugün beş karşılaşma oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve 18 Ocak Perşembe gününe dek sürecek karşılaşmalarda 32 takım son 16 Turu'na katılmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

ÜÇ EGE EKİBİ YARIŞACAK

Bugün saat 21.00'de ligde zirveden uzak kalan Beşiktaş, 1. Lig lideri Eyüpspor ile karşılaşacak. Ligde yeni teknik direktörü Fernando Santos ile son maçını kazanan siyah-beyazlılar güçlü rakibini yenerek son 16 Turu'na adını yazdırmak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da sahneye çıkacağı 5. Tur'da, Ege ekipleri de boy gösterecek. Bodrum FK yarın G.Antep FK ile, 18 Ocak Perşembe günü de Göztepe, Konyaspor; Manisa FK da Trabzonspor ile deplasmanda tur için zorlu 90 dakikalara çıkacaklar.