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3. Lig alev alev

Ege ve İzmir temsilcileri ikinci yarının ilk haftasında üç puan için sahaya çıkacak

HABER MERKEZİ
3. Lig alev alev

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ve İzmir ekipleri ligin ikinci yarısının ilk haftasında bugün sahneye çıkacaklar. Bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak Egeliler, kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı karşılaşmalarda 3 puan kovalayacak. 1. Grup'ta namağlup zirvede yer alan Aliağa FK, Kepez Spor'a konuk olacak. 2. Grup'ta şampiyonluk kovalayan İzmir ekibi Karşıyaka sahasında Eynesil Belediyespor ile karşılaşırken, Efeler 09 da Bulvarspor'u ağırlayacak. Play-Off hattında yer alan Ege ekibi Turgutluspor ise Ergene Velimeşe'ye konuk olacak.

EGE DERBİSİ NEFES KESECEK

3. Grup'ta Akhisarspor ve Kuşadasıspor Akhisar Stadı'nda Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bornova 1877 ise Bayburt'a konuk olacak. 4. Grup'ta Balıkesirspor, Bursa Yıldırım'ı evinde konuk edecek. Tüm müsabakalar saat 14.00'te başlayacak.

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