Milliler, Yunanistan’a takıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası dün oynanan maçlarla devam etti. Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonda dün Türkiye 16 Yaş Milli Takımı, Yunanistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İrlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Genç Milliler, Yunanistan ile yenişemedi ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Türkiye, Yunanistan karşısına Emir Dadük, Ahmet Çobanoğlu, Hasan Turan, Boran Eligüzel, Elyas Bağcı, Yunus Azrak, Ozan Demirbağ, Furkan Koçak, Ahmet Hakan Atış, Vatan Oğuz Özcan ve Yiğit Çolak on biriyle çıktı.

AY-YILDIZLILAR 4 PUANDA

Türkiye ve Yunanistan dünkü sonuçla birer galibiyet ve beraberlikle 4 puana ulaşırken, günün diğer maçında İrlanda, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. İrlanda turnuvada ilk galibiyetine ulaştı, iki maçını da kaybeden Çekya ise son sırada yer aldı. Dev organizasyonda yarın Türkiye-Çekya ve İrlanda-Yunanistan maçları oynanacak.