Manisa çok mutlu

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup M grubu 4'üncü maçında BCM Gravelines ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 80-73'lük skorla muhteşem bir galibiyete imza attı. Avrupa Kupası'nda normal sezonda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak üstün bir performansa imza atarak ikinci tura yükselen yeşil-beyazlılar, bu tura istediği gibi başlayamamıştı. Grupta ilk üç maçında sırasıyla BCM Gravelines, Nymburk ve Basket Zaragoza'ya yenilerek hayal kırıklığı yaratan Manina BŞB, evinde yenildiği Gravelines'i gurbette yenerek ilk galibiyetini aldı ve kendine geldi. Yeşil-beyazlılar böylece çeyrek finale çıkma şansını son iki maça taşımayı başardı. 14 sayı geride olduğu karşılaşmada ikinci yarıda gösterdiği yüksek performansla farkı eritip mücadeleyi kazanan Manisa'da John Roberson da uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.