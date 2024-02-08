Bülent Zeren anılacak

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli spor hekimleri arasında gösterilen Dr. Bülent Zeren ölümünün dördüncü yılında 8 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 18.00'de Çatı Bostanlı'da yapılacak söyleşi ile anılacak. Hayatının 30 yılını Karşıyaka'ya adayan ve Karşıyaka Spor Kulübü Müzesi'nin kurucularından olan Op. Dr. Bülent Zeren Araştırmacı-Yazar Bedri Cumhur Doğu'nun moderatörlüğünde, ortopedi ve travmatoloji alanının duayen isimlerinden Prof. Dr. Veli Lök ve Karşıyaka efsanelerinden, teknik direktör Hüseyin Hamamcı'nın konuşmacı olarak katılacağı "Anılarla Bülent Zeren" seminerinde anılacak. Bedri Cumhur Doğu, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşecek söyleşiye tüm İzmirlilerin davetli olduğunu söyledi.