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Haberler Spor Göztepe-Altay derbisindeki o taraftara şok: 22 bin TL ceza yedi!

Göztepe-Altay derbisindeki o taraftara şok: 22 bin TL ceza yedi!

1. Lig'de Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olay tepki çekmişti. Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" diyen taraftara 22 bin TL para cezası verildi.

DHA
Göztepe-Altay derbisindeki o taraftara şok: 22 bin TL ceza yedi!

1'inci Lig'de geçen hafta oynanan Göztepe-Altay derbisinde Göztepeli bir fanatiğin ligde mali olarak zor durumda olup altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf etmesi cezasız kalmadı.

Sosyal medyada yayınlanınca yankı uyandıran görüntüler sonrası Göztepeli holigana kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildiği öğrenildi. Söz konusu kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ise henüz bir ceza verilmediği belirtildi.

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