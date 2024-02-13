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Bornova 1877 İzmir’de başka

Evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen yeşil-siyahlılar, Play-Off’a demir attı

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 İzmir’de başka
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, İzmir'de oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alıp evinde müthiş bir performans sergiledi. İç saha lideri olan ve son olarak düşme hattındaki Sivas Dört Eylül Futbol'u 1-0 mağlup eden Bornova ekibi 5'inci sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarını seyircisi önünde telafi eden yeşil-siyahlılar, ilk kez yer aldığı ligde Play-Off hattına demir attı. Hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen İzmir temsilcisi, topladığı 31 puanın 25'ini kendi evinde hanesine yazdırdı. Geçen hafta golcüleri Murat Çaydemir ve Yakal'ı uğurlayan Bornova ekibi ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Kırşehir FK'dan forvet Abdulkadir Kuzey, Nevşehir Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Mücahit Eraydın ve Uşakspor'dan sağ kanat Emre Balkı'nın lisanslarını da çıkardı.
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