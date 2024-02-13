İzmir Ekonomi’de ‘çifte kupa’ coşkusu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 8 üniversitenin katıldığı İzmir Bölge Müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz aralık ayında erkek basketbol takımıyla şampiyonluk coşkusu yaşayan İzmir Ekonomi, aynı başarıya kadın voleybol takımıyla da ulaşarak 'çifte kupayla' spora damgasını vurdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi, büyük çekişmeye sahne olan Bölge Müsabakalarındaki şampiyonluk maçında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile karşılaştı. Maçın başlamasıyla birlikte etkili oyununu sahaya yansıtan İzmir Ekonomi, rakibini 25-12, 25-15 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İEÜ'lü gençler, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İEÜ, Süper Lig'e çıkmak için diğer bölge şampiyonlarıyla terfi maçı oynamaya hak kazandı.