Göztepe - Manisa FK maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe, konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Mary, Heliton'un yaptığı müdahaleyle yerde kalınca hakem doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltının başına gelen Mary, sol köşeye şutunu çekti ve Lis de doğru tarafa uzanarak şutu kurtardı.

33. dakikada Romula, driplingle ceza sahasına doğru yaklaştı kaleyi görür görmez sert bir şut çekti. Erhan, soluna giden topu çelmeyi başardı. Ceza sahası sağ çaprazına düşen topa gerilerden gelen Ogün gelişine vurdu. Yakın köşeye giden topu Erhan bir kez daha çıkarmayı başardı.

45+2. dakikada Göztepe'de sol kanattan hücuma desteğe gelen İsmail, ceza alanının dışının sol çaprazından kaleyi düşündü. Yerden sağ köşeye giden top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

52. dakikada Djokanovic, ceza sahası dışından sert şutunu kaleye yolladı. Kaleci Lis, bu şutu çelmeyi başardı. Lis'ten seken direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Yerden hızlı kalkan Lis topun sahibi oldu.

75. dakikada Ogün, ceza sahası yayının sağından kaleye sert şut gönderdi. Sol üst köşeye giden top az farkla dışarı çıktı.

GÖZTEPE: Mateusz Lis, Heliton, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen (Billel Messaoudi dk. 63), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Celil Yüksel dk. 78), Yalçın Kayan (Turgay Gemicibaşı dk. 56), Anthony Dennis (Kenneth Mamah dk. 78), Kubilay Kanatsızkuş (Tarkan Serbest dk. 62), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Ensar Aksakal, İzzet Malak, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

MANİSA FK: Erhan Erentürk, Andrej Djokanovic, Alberk Koç, Muhammet Ensar Akgün, Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin, Oğuz Gürbulak (Bekir Karadeniz dk. 90+4), Kerim Frei (Demba Diallo dk. 72), Burak Altıparmak, John Mary (Daniel Graovac dk. 90+4), Jetmir Topalli (Sandro Lima dk. 72)

Yedekler: Eren Karataş, Bedirhan Altunbaş, Furkan Mehmet Doğan, Bartu Göçmen, Kazım Can Kahya, Demba Diallo, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar: Heliton (Göztepe), Mary, Sinan Osmanoğlu, Sandro Lima, Burak Altıparmak, Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)