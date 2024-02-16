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Güreşçilerden iki altın daha

HABER MERKEZİ
Güreşçilerden iki altın daha
ROMANYA'NIN Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yiğit, böylece 7. kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Yasemin Adar Yiğit'in ayrıca 2 Dünya şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 1 olimpiyat üçüncülüğü, 2 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ve 1 de İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu da bulunuyor. Kadınlar 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Ukrayna'dan Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı. Rakibine tuşla yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı. Nesrin Baş, 72 kiloda Polonyalı Wiktoria Choluj'yu 2-1 yenerek finale yükseldi. Nesin Baş, finalde bugün Rumen Alexandra Anghel'le karşılaşacak. Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloglu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy bugün repesaj mücadelesine çıkacak
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