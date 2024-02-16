Naz-Naz’da kriz kapıda

TFF 2 .Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da maddi kriz had safhaya ulaşırken, idari menajer Alperen Karakaya'nın istifasının perde arkasında da maddi konuların olduğunu yakın çevresine anlattığı öğrenildi. Görevine son verilen eski teknik direktör Şükrü Akar'ın da kalan alacaklarını alamadığı ve bu konuda bazı yöneticilerle görüşüp parasının ödenmemesi konusunda dert yandığı gelen bilgiler arasında. Maç başı ücretleri uzun süredir ödenmeyen futbolculara, pansuman niteliğinde ödenen galibiyet ve beraberlik primlerinde de aksama olduğu ve bu nedenle futbolcular ile teknik heyetin kritik Serik Belediyespor maçı öncesinde moralsiz olduğu öğrenilirken, 21 kişilik yönetim toplantılarına katılımın yarıya bile ulaşmadığı bilgisine ulaşıldı.