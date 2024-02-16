Szymanski’ye yakın takip

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin en önemli ismi Sebastian Szymanski'ye Avrupa'dan yakın takip var. Polonyalı yıldız futbolcu ile ilgilenen en ciddi kulüp ise Almanya'nın iddialı ekibi Bayer Leverkusen oldu. Almanya Bundesliga'da 55 puanla Bayern Münih'in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Xabi Alonso yönetimindeki Alman ekibi Leverkusen'den Fenerbahçeli Szymanski ile ilgili bir açıklama geldi.

"BUNDESLİGA'YA HAZIR"

Bayer Leverkusen Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarnecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hala temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor. Szymanski potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi denebilir. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.