Tarih yazdık

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz erkeklerde iki şampiyonluk alırken, kadınlarda ise ikincilik elde etti. Milliler ilk olarak grekoromen stilde 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya alarak üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu stilde kariyerinde milli arenada güreşen 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalya alarak göğsümüzü kabarttı. Alperen dışında Selçuk Can altın alırken, Yunus Emre Başar, Ali Cengiz ile Rıza Kayaalp gümüş ve Murat Fırat bronz madalya aldı. Serbest stilde de tarih yazan güreşçilerimiz Feyzullah Aktürk, Taha Akgül'le altın, Muhammet Karavuş ve Soner Demirtaş'la gümüş ile Osman Göçen, İbrahim Çiftçi ve Murat Fırat ile bronz madalya elde ederek 31 yıl sonra takım halinde şampiyon oldu.

YENİ HEDEF OLİMPİYATLAR

Kadınlarda ise Buse Tosun Çavuşoğlu, Nesrin Baş ve Yasemin Adar altın, Evin Demirhan gümüş ile Zeynep Yetgil bronz kazandı ve takım halinde ikinci oldular. Milliler, yönünün Olimpiyatlara çevirdi. Güreşte Avrupa Olimpiyat Elemeleri, 5-7 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne ise 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul ev sahipliği yapacak.

TAHA 11, YASEMİN 7. KEZ SAMPİYON

Milli sporculardan Taha Akgül 11'inci, Yasemin Adar Yiğit 7'nci, Feyzullah Aktürk 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yi mağlup ederek bir kez daha tarih yazdı. Sakatlığı nedeniyle son Dünya Güreş Şampiyonası'na katılamayan Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı teknik üstünlükle yenerek bu alandaki iddiasını bir kez daha gösterdi. Feyzullah ise üst üste 3. kez altın alarak Avrupa Şampiyonluğu'na adeta ambargo koydu.

İLK ALTINLARINI KAZANDILAR

19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi. Ay-yıldızlı sporcular Selçuk Can, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş da kariyerlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Buse, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı. Böylece hem dünya hem de Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşayan Buse, aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.