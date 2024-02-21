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Haberler Spor Var kayıtları açıklandı

Var kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig’in 26. haftasındaki maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağırıldığı bütün pozisyonları ses kayıtlarıyla paylaştı.

HABER MERKEZİ
Var kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıkladığı üzere ilk kez Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını paylaştı. Süper Lig maçları arasından sahada inceleme yapılanlar yayınlandı. İlk kez hayata geçen uygulama ile geçen hafta oynanan 6 maçın görüntüleri paylaşıldı. TFF'nin Youtube kanalından hakemlerin VAR monitörüne çağırıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte yayınlandı. VAR konuşmalarının paylaşıldığı maçlar şu şekilde: Kasımpaşa - Fatih Karagümrük, Hatayspor - Sivasspor, Alanyaspor - Adana Demirspor, Gaziantep FK - Samsunspor, Pendikspor - Trabzonspor, Başakşehir - Kayserispor. Çok tartışılan Trabzonspor karşılaşmasındaki iptal edilen penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şu şekilde gerçekleşti: "VAR: Hocam sana sahada inceleme öneriyorum. Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor. Rakibin göğsüne çarpıyor. İstersen bir de ters açı göstereyim. Halil Umut Meler: Görelim. VAR: Göğsüne çarptıktan sonra iniyor. Ekstra hareket yok. Halil Umut Meler: Elinde ekstra bir hareket yok doğal konumda penaltıyı iptal ediyorum."
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