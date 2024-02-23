Jorge Jesus’un gözü Fener’de

AL-HİLAL takımı ile 30 maçtır kaybetmeyen F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sözleşmesini Arabistan takımı ile uzatmaya hazırlanırken gözünü sarılacivertli ekibe dikti. Jesus'un sportif direktör Mario Branco'yu ve takımın yıldızı Fred'i Al- Hilal'de görmek istediği öğrenildi. Jorge Jesus ile birlikte 1 sene çalışan Mario Branco, birçok takım ile olumlu ilişkilere sahip.

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Branco ile herhangi bir görüşme henüz yapmadı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Çağlar, Bonucci ve Krunic transferlerini yürüten Branco, geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertlilere Becao, Djiku, Szymanski, Dzeko gibi yıldız isimleri kazandırmıştı.

Fred konusunda da ısrarcı olan deneyimli teknik adamın bu isteği doğrultusunda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

EDİN DZEKO YARIN OYNAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, önceki gün idmana tedbir amaçlı katılmazken kas yorgunluğu ölçümü yapılan Boşnak oyuncu, yaşından dolayı sakatlık yaşamamak için takımdan ayrı olarak salonda kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Takım ile birlikte çalışmayan deneyimli golcü, yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçında sahada olmak istiyor. Kendisine fazla yüklenmeyen yıldız isim, maç kaçırmak ve takımını yalnız bırakmak istemiyor