Avrupa’da kalesi düştü

GALATASARAY'IN lig ve Avrupa'daki savunma performansları gece ile gündüz kadar farklı. Galatasaray'ın sert pres anlayışı, Avrupa Kupaları'nda Süper Lig'deki kadar başarı getirmedi. Okan Buruk'un öğrencileri kadro kalitesi olarak ağır bastıkları ligde çıktıkları 26 karşılaşmada kalelerinde sadece 14 gol izin verdiler. 26 maçın 14'ünde ise kalelerini gole kapatmayı başardılar. Avrupa'da ise durum tam ters oldu.

Cimbom bu sezon 14 Avrupa Kupası maçı oynadı. Kalesinde gördüğü gol sayısı 24 oldu. 14 mücadelenin sadece 3'ünde gol yemedi. Onlar da eleme turlarındaki iki Olimpija maçı ile Zalgiris karşılaşması. Galatasaray, ligi domine eden taktiğinin Edirne dışında tam işlememesi sebebiyle Avrupa Kupaları'na veda etti.

ACİL BEK ALARMI

Galatasaray'da Berkan'ın sol bekte yetersiz kalmasının ardından Köhn kalıcı olarak 11'e monte edilecek. Sağ bek Serge Aurier ise bireysel çalışmalara başladı. Arka üst adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu için hedef; 3 Mart'taki Beşiktaş derbisi. Fildişi Sahilli sağ bek gelene kadar Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz dönüşümlü kullanılacak.