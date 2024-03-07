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Filede yarı final etabı Balıkesir’de

HABER MERKEZİ
Filede yarı final etabı Balıkesir’de
8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final müsabakalarına Balıkesir ev sahipliği yapacak. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak olan 1. ve 2. gruplarında yer alacak takımlar, Bahçelievler Belediyespor, Bodrum Belediyesi Belediye Spor, ALS Voleybol, Merinos, Zeren Spor, IBA Kimya TED Kolejliler ve Aras Kargo şeklinde oluştu. İki ayrı grupta oynanacak müsabakalarda toplam 8 takım, gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak, Eskişehir'de gerçekleşecek final etabına yükselmek için mücadele edecek.
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