TSYD İzmir’de Karataş dönemi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda başkanlığa Ergin Karataş seçildi. Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurulda Ergin Karataş başkanlığındaki tek liste yer aldı.

"HEP BİRLİKTE EL ELE ZİRVEYE"

Toplam 53 üyenin katıldığı kongrede 12 yıldır başkanlık görevini başarıyla sürdüren Bahri Okumuş, görevi Karataş ve ekibine devretti. Okumuş, heyecanlı bir yönetime bu işi bırakma vakti" diye konuştu. TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, 20 yıl önce mesleğe başladığından bu yana İzmir'de spor basınının çok zayıfladığını, sayı olarak az kaldıklarını ifade ederek, spor gazeteciliğine ve derneğe el ele sahip çıkacaklarını söyledi. Karataş, "Yeni dönemde derneğimizin kuruluşlarla, kurumlarla var olan ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz. Bu dernek bize meslek büyüklerimizin emaneti, her birlikte el ele TSYD bayrağını daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.