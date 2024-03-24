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Manisa BŞB Efes önünde

Play-Off savaşı veren yeşil-beyazlılar, kendi taraftarı önünde 15.30’da lider Anadolu Efes karşısında galibiyet arayacak

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB Efes önünde
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün lider Anadolu Efes'i konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hafta içinde satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Ligdeki ikinci yılında ilk kez play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmesine rağmen normal sezonun bitimine 7 hafta kala halen 12 galibiyetle ilk 8 sıra içinde yer alıyor. EuroLeague'de Play-In şansını sürdüren Anadolu Efes ise 20 galibiyetle zirvede bulunuyor.
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