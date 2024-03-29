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Demir yumruk Nefise

Aydın’ın başarılı sporcularından Nefise Atalay, Kamboçya’da 100 bine yakın kişinin takip ettiği dev organizasyonda rakibini eze eze yenerek şampiyon olmayı başardı

HABER MERKEZİ
Demir yumruk Nefise

KAMBOÇYA'DA düzenlenen organizasyona katılan Aydın'ın demir yumruğu Nefise Atalay, gösterdiği başarılı performansla şampiyon oldu. 'Ringlerin kurdu' Nefise Atalay, Kamboçya'daki turnuvanın finalinde rakibini ezici bir üstünlükle yenerek şov yaptı. Kamboçya'da gerçekleştirilen 100 bine yakın kişinin takip ettiği büyük organizasyonda ringe çıkan Nefise Atalay, 54 kilogramda rakibini ezici üstünlükle yenerek şampiyon oldu.

'GURUR VERİCİ BİR ŞEY'

BÜYÜK maçın hazırlığını Tayland'da tamamlayan Atalay galibiyet için çok mutlu olduğunu, sergilediği performansın herkes tarafından çok beğenilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. İlk hedefinin Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirten Nefise Atalay, "16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'nda çok daha iyi bir performans sergileyerek Dünya Şampiyonası'na katılmak ilk hedefim. Beni bu günlere getiren hocalarıma ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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