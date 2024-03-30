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Haberler Spor Beşiktaş’ta transfer komitesi kuruldu

Beşiktaş’ta transfer komitesi kuruldu

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta transfer komitesi kuruldu
BEŞİKTAŞ, 2024-2025 sezonunda kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır" denildi.
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