Aliağa Futbol kendini yaktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve haftaya zirvede giren Aliağa Futbol Kulübü evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptırdı: 0-0. Yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen İzmir temsilcisi, 1 puana razı oldu. Oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak harika bir performansa imza atan Aliağa temsilcisi fren yaparken, rakibi Kepezspor'un Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0 yenmesinin ardından liderliği 2 puan farkla rakibine devretti. Play- Off hattında bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor ise 43 puana yükseldi.

ÇARDAK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Aliağa FK'nın sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Fatih Çardak kadroda iki değişiklik yaptı. Çardak, geçen hafta deplasmanda Mardin 1969'u yendikleri karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'den farklı olarak Enes Bakal'ın yerine Berke Bıyık'a, Kadir Kurt'un yerine ise Hasan Çelik'e görev verdi.