Penaltı tartışması

Fenerbahçe ligin 33'üncü haftasında Sivasspor'la son dakikalardaki penaltı golüyle 2-2 berabere kalırken, penaltı pozisyonu ve VAR'ın müdahalesi çok tartışıldı. Hakem camiasından da konuyla ilgili farklı yorumlar geldi.

■ ERMAN TOROĞLU: Penaltıyı kaleci Livakovic değil, arkadaki defans oyuncusu Djiku yapıyor. Arkadan baktığımızda ayağın ne hale geldiğini görebiliyoruz.

■ AHMET ÇAKAR: Penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltıyı alıyor. ■ FIRAT AYDINUS: Buradaki temasların şiddetini VAR belirleyemez. Bu sahadaki hakemin karar vermesi gereken bir pozisyondu.

■ BAHATTİN DURAN: Çok hafif bir temas var ama bu oyuncunun kötü oynamasını gerektiren bir temas değil. Livakovic da kontrolsüz bir şekilde gelmedi. Penaltı için yeterli değil.

■ DENİZ ÇOBAN: VAR'ın müdahelesi yanlış. Penaltıya benzeyen bir şey yok. Bunu hareketli oynatman lazım.

■ BÜLENT YILDIRIM: Pozisyonu bozan hiçbir şey yok. Bu pozisyona VAR karışamazdı. Niye müdahale etti bilmiyorum. Yanlış bir müdahale olmuş.

O KRİTİK POZİSYONUN VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF, VAR kayıtlarını açıklarken Sivasspor-Fenerbahçe maçında yaşanan penaltı pozisyonunun kaydını da yayımladı. Müsabakanın 87. dakikasında sarı-lacivertli takımın 2-1 olduğu anlarda Sivassporlu oyuncu Rey Manaj'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonla ilgili VAR hakemi Benjamin Brand, maçın hakemi Cihan Aydın'ı potansiyel penaltı kararı için pozisyona davet ediyor. Brand, kaleci Livakovic'in Manaj'ın ayağına müdahalede bulunduğunu belirtiyor. İnceleme için ekran başına gelen maçın hakemi Cihan Aydın'da pozisyonu izledikten sonra Livakovic'in dikkatsiz müdahalede bulunduğunu ve penaltı kararı aldığını belirtiyor. Bilindiği gibi penaltı kararının hangi pozisyon için verildiği merak konusu olmuştu.