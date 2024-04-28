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Haberler Spor Fırtına'dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Fırtına'dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

HABER MERKEZİ
Fırtına’dan muhteşem geri dönüş! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer rakibini 2-0'dan geri dönerek 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede 12. dakikada Sorescu gol perdesini açtı.

Ardından konuk takımdan Draguş 21. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle ilk yarı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Onuachu ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

65. dakikada bu kez bordo-mavililerde Bardhi sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Maçın 66. dakikasında Onuachu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Nijeryalı golcü Onuachu yeniden ağları havalandırmayı başardı ve hatt-trick yaptı.

Bu gollerle maç Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor 58 puanla lide 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada bulunuyor.

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