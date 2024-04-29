Göztepe Teknik Direktörü Stoilov’dan tarihi başarı: 6. isim oldu

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, bu alanda başarıyı yakalayan 6. yabancı isim oldu.

Göztepe Kulübü, sezon başında değiştirilen talimatla 1. Lig'deki takımların yabancı teknik direktörle çalışma hakkının getirilmesinden sonra, takımda futbol metodolojisi direktörü olan Sırp Radomir Kokovic'i teknik direktörlüğe getirdi.

İlerleyen haftalarda takımın başına getirilen Stanimir Stoilov ise sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig'e taşıdı.

Süper Lig vizesi alan 122. çalıştırıcı ünvanını elde eden Stoilov, bu alanda başarıya ulaşan ikinci Bulgar ve 6. yabancı teknik direktör oldu.

SÜPER LİG VİZESİ ALAN YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER

1. Lig'de ilk olarak 1965-1966 sezonunda Macar teknik adam Ignace Molnar, Altınordu'yu Süper Lig'e taşıdı.

Daha sonra 1982-1983'te Rumen asıllı Türk Ilie Datcu (İlyas Datça), Fatih Karagümrük'ü, 1985-1986'da Rumen Valeriu Neagu, Boluspor'u, 1991-1992'de Bulgar Ivan Kucukov Karşıyaka'yı, Boşnak asıllı Türk Nejat Biyediç, 2005-2006'da Sakaryaspor'u, 2007-2008'de ise Eskişehirspor'u Süper Lig'e yükseltmeyi başardı.

STOİLOV'DAN BİR BAŞARI DAHA

Teknik direktörlük kariyerinde Bulgaristan ve Kazakistan'da başarılara imza atan Stoilov, Kazakistan'da Astana ile 4 kez lig ve birer defa kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli çalıştırıcı Bulgaristan'da Levski Sofya ile 2 kez ligde, 3 defa kupada, 2 kez süper kupada ve Litex Lovech'le de 1 defa kupada mutlu sona ulaştı.

İZMİR, TEKRAR SÜPER LİG'DE

İzmir, Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de 1959'da Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edildi. Bir sonraki sezondan 1964-1965'e kadar Altınordu'nun da katılımıyla 5 takımla Süper Lig'de mücadelesini sürdüren İzmir, takım sayısı azalsa da 1983-1984'e kadar en az bir takımla lig mücadelesine devam etti.

1984-1985'ten 1999-2000'e kadar sadece Altay'la Süper Lig'de yer alan İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadele etti.

İki takımın ligden düşmesiyle 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012 sezonunda Bucaspor'la Süper Lig'de yer alsa da sarı-lacivertli ekip sadece bir sezon ligde kalabildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, 2020-2021'de Altay'ın da katılımıyla iki takımla temsil edildi. 2002-2003'te olduğu gibi her iki takımın da 2021-2022'de ligden düşmesiyle İzmir'in Süper Lig'de temsilcisi kalmadı.

Bu sezon Göztepe'nin tekrar Süper Lig vizesi almasıyla gelecek sezon İzmir, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin modern statlarından Gürsel Aksel de 2 sezon aradan sonra tekrar Süper Lig maçlarına sahne olacak.

DİĞER İZMİR TAKIMLARI

İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden ekiplerden Altay'ın Trendyol 1. Lig'e veda ettiği 2023-2024 sezonunda, TFF 2. Lig'de yer alan İzmir ekiplerden Bucaspor 1928 ile Menemen FK 1. Lig için play-off oynamayı garantiledi. Geçen sezon 1. Lig'den düşen Altınordu da alt sıralardan kurtularak, TFF 2. Lig'e tutundu.

TFF 3. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol, Bornova 1877 ve Karşıyaka TFF 2. Lig'e çıkmak için play-off'ta mücadele edecek. Bergama ise sezonu tamamladı.