İzmir TSYD’den büyük iş birliği

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi ile üyeleri için indirim protokolü yaptı. TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, Medical Point İzmir Hastanesi'ndeki imza töreninde TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş ile hastane genel müdürü Müslüm Yıldız'ın protokol imzaladığı belirtildi. Protokolle TSYD İzmir Şubesi üyeleri ve birinci dereceden yakınları, İEÜ Medical Point Hastanesi'ndeki SGK'li veya ücretli sağlık hizmetlerinden yüzde 20 indirimli faydalanacak. Üyelere check-up hizmetlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.