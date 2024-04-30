Stoılov kalacak

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kulüp başkanı Rasmus Ankersen dün yayıncı kuruluşa açıklamalar yaparak çarpıcı ifadeler kullandı. Danimarkalı Ankersen, teknik direktör değişikliği yapmayı sevmediğini belirterek, "Umarım Stanimir Stoilov'la uzun yıllar beraber çalışır ve projelerimizi beraber gerçekleştiririz. Benim zaten tüm desteğim hem iyi günde hem kötü günde sonuna kadar kendisinin arkasında." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'i gururlandırmayı ve Göztepe'nin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmesini istediklerini kaydeden Ankersen, Süper Lig'de geçici olmayacaklarını belirterek "Buraya turist olarak gelmedik" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER MUTLU EDECEK"

Genç başkan "İzmir ve Göztepe kesinlikle Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Adım adım ilerleyeceğiz ve her şeyi kalıcı olarak. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" derken transfer politikası ile ilgili de bilgi verdi. İngiliz ekibi Southampton ile Göztepe arasında oyuncu transferi olabileceğini ifade eden Ankersen, "Bizim yöntemimiz büyük isimlerin peşinden gitmek değil, sahada Göztepe için her şeyini verecek, en iyi potansiyeli ortaya koyacak oyuncuları bulmak. Göztepe'ye, taraftarların onları en azından sahada gördüklerinde çok mutlu olacakları isimler getireceğiz" diye konuştu.

MEHMET SEPİLE BÜYÜK TEŞEKKÜR

RASMUS Ankersen, kulübün bir önceki sahibi ve başkan Mehmet Sepil'e de özel olarak teşekkür ederek ayrı pa rantez açtı. Danimarkalı başkan, "Mehmet Sepil, son 10 yılda kulüp için çok büyük yatırımlar yaptı. Kulübün organizasyonu kesinlikle üst düzeydeydi. Biz, Mehmet Sepil gibi bir partner olmasaydı böyle bir yatırım yapmazdık. Süper Lig'e yükselme başarısında kendisinin payı çok büyük. Türkiye kesinlikle çok önemli bir futbol ülkesi. Futbola tutkuyla insanların bağlı olduğu bir futbol ülkesi. Bu yüzden buraya gelip neler sunabiliriz, burada neler başarabiliriz, bunu gerçekten görmek istedik ve böyle bir yatırım gerçekleştirdik. İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı, bunu başardık, yolculuğumuzun ikinci kısmı şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.