Kıvılcımı derbi ateşledi

Göztepe, ligin ilk üç haftasında varlık gösterememişti.

Camiada sinir katsayıları yükseliyor, herkes 'Emre Can istifa' diye haykırıyordu.

Bu sancılı ortamda sarı-kırmızılı ekip derbi için hazırlanıyordu. Teknik direktör Radomir Kokovic, taraftarı memnun edecek hücum oyununu oynatmakta çekingen davranıyordu. Göztepe-Altay rekabetini herkes bilir. İzmir'deki en önemli derbilerden biridir. Bu maçların atmosferi farklı olur.

GÖZTEPE RUHU ALEVLENDİ...

İddialı bütçeye sahip Göztepe 1 puanla 17. sırada ateş hattında konumlanmıştı. Bu yeterince stres yaratıyordu. Böyle bir gerginlikle sahaya çıkan Göz-Göz, müsabaka boyunca ezeli rakibine bir türlü istediği baskıyı kuramadı. Göztepe, derbide ezeli rakibini 90+7'de takımın önemli isimlerinden Atınç'ın golüyle mağlup etti. Bu Göztepe ruhunun Altay karşısında yeniden alevlenmesi demekti. Bu statlara sığmayan Göz-Göz'ün ayağa kalkması demekti.

TAKIM SİLKELENDİ AMA...

Bu galibiyetin ardından camiada sular durulmadı. Teknik direktör Kokovic hala birçok kesim tarafından kabul görmüyordu.

Altay galibiyetinin motivasyonu ile takım ayağa kalkmıştı. Önce Bandırma beraberliği ardından Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçiörengücü' galibiyetleri gelmişti.

Göztepe, 10. haftanın sonunda 20 puanla 2. sırada konumlanmıştı. Bu sıralama aslında şampiyonluk adına sinyal veriyormuş ancak futbol tahminlerin ötesinde farklı bir matematik ile ilerliyordu.

10 GOL ATTI 1 GOL YEDİ

Göztepe, Altay maçıyla başlattığı toplattığı 7 maçlık müthiş seride topladığı puanlar kadar gol istatistiğiyle de adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 7 müsabakada kalesinde sadece bir gol vermedi. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip verme-görürken, 6 maçta rakiplerine geçit vermedi, ağları tam 10 kez sarsarak kötü istatistiğine de son vermeyi bildi.

ATINÇ SEMBOL OLDU

GÖZTEPE'YE bu sezonki ilk üç puanını Altay derbisinde attığı golle getiren Atınç Nukan, doyasıya bir sevinç yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, sevincini abartınca olaylar çıkmış ve kırmızı kart görmüştü. Sarıkırmızılı taraftarlar takım kaptanlarından olan Atınç'ı bağrına bastı ve takımın sembol isimlerinden biri olarak görmeye başladı.

TARAFTAR TAKIMI BAĞRINA BASTI

ALTAY'A karşı deplasmanda alınan galibiyetin ardından taraftarlar Güzelyalı'ya akın etti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler takımı Güzelyalı'da karşılamış ve takım adeta şampiyon olmuş gibi kutlamalar yapmıştı. Her cümlemde taraftardan bahsediyorum mazur görün, taraftarsız bir Göztepe hayal edemiyorum.

SERİYE RAĞMEN İSTİFA SESLERİ

Taraftarlar takımı yönetişini sevmedikleri hocalarını alınan 3 puanlarda bile istifaya davet etti

Yenilmezlik serisinde bile taraftarlar Radomir Kokovic'e istifa çağrısı yapıyordu. İçinden çıkılmayan krizin önüne galibiyetler bile geçemiyordu. Taraftar, takımın ürkek ve korkak oyununu beğenmiyor, yaklaşık 100 yıllık tarihi olan takıma yakıştırmıyordu. Özellikle Adana karşısındaki maçta bu sesler arşa çıkmış.

GALİBİYETLER SESLERİ BASTIRMADI

Takımın önde olmasına rağmen taraftarlar maçın ikinci yarısının büyük bir kısmında Sırp hocayı protesto etti. Bu maçta arşa çıkan tepkiler, diğer maçlarda da devam etti. Maç sonundaki galibiyet kutlamalarında bile taraftar hep bir ağızdan 'istifa' diye haykırıyordu. Her türlü sıkıntıya rağmen sarıkırmızılı ekip, 2. sırada konumlanıyordu ancak 10 haftalık sürecin ardından oynanacak Kocaelispor ile Erzurumspor FK maçlarında yaşanacaklardan kimsenin haberi yoktu. Derbiyle ateşlenen kıvılcım yerini yangına bırakacaktı...