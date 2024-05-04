Ataman’lı Panathinaikos seride 2-2’yi yakaladı

BASKETBOL THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi 2-2 yaptı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadelede Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn 27 ve Kostas Sloukas 20 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak. Serinin galibi, Dörtlü Final'de Fenerbahçe- Monaco (2-1) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.