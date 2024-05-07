Yusuf Yazıcı’ya Ajax markajı

HOLLANDA ekibi Ajax sağ kanat için Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı listesine aldı. Haberde, Yusuf'un Lille ile olan sözleşmesinin biteceği belirtilerek, "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir." ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki oyuncunun teknik özellikleriyle ilgili olarak, "Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor." yorumuna yer verildi. Milli yıldız bu sezon Fransız ekibi Lille ile çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yusuf Yazıcı bir süre önce Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ileri sürülmüştü.