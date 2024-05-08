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Haberler Spor İZVAK’ta görev dağılımı yapıldı

İZVAK’ta görev dağılımı yapıldı

HABER MERKEZİ
İZVAK’ta görev dağılımı yapıldı
İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) genel kurulunda oy birliği ile üç yıllığına tekrar göreve getirilen Ali Erten başkanlığındaki yönetim, ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Toplantıda yönetim içinde çalışma grupları da oluşturuldu. İZVAK Başkanı Ali Erten "İlk toplantımızı gerçekleştirdik ve önümüzdeki 3 yıl için görev paylaşımlarımızı yaptık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlendik. Yeni bir heyecan ve motivasyonla, İzmir'imize ve şanlı kulüplerimize hizmet etmekten onur duyacağız" dedi. Görev dağılımı ve çalışma grupları şu şekilde: Ali Erten-Yönetim Kurulu Başkanı, Talat Papatya- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ercan Kokmaz-Başkan Yardımcısı (İdari ve Sosyal İşler), Fatih Tanfer-Başkan Yardımcısı (Kulüpler ve Sportif İşler), Av. Erdem Meço- Genel Sekreter, Turhan Gürsel Urhan-Sayman
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