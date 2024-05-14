Kaf-Kaf’tan ayrılan Yusuf yine başardı

TFF 3'üncü Lig'den 6 yıldır kurtulamayıp yeni sezonda da bu ligde yer alacak olmanın hayal kırıklığını yaşayan Karşıyaka'nın eski kalecisi Yusuf Balcıoğlu, kulüpten ayrıldığı ilk sene şampiyonluk sevinci yaşadı. Kariyerinde Manisa Futbol Kulübü'yle hem 3. Lig hem 2. Lig'de şampiyon olan Yusuf, 2021'de 1'inci Lig'e çıkar çıkmaz Karşıyaka'ya imza atmıştı. Büyük umutlarla Karşıyaka'ya gelen tecrübeli file bekçisi, yeşil-kırmızılı kaleyi koruduğu 2 sezonda Play-Off sevinci bile yaşayamadı. Bu sezon başında Karşıyaka'nın 3. Lig 2'nci Grup'taki rakiplerinden Batman Petrolspor'a transfer olan Yusuf, henüz ilk yılında yine şampiyonluk gördü. Batman, Karşıyaka'nın eski teknik direktörlerinden Mesut Toros yönetiminde mutlu sona ulaşırken, 31 yaşındaki Yusuf da takımın birinci kalecisi olarak şampiyonluğa büyük katkı yaptı. Yusuf, 28 maçta rakiplere yalnız 19 kez gol izni vererek grubun en az gol yiyen kalecisi oldu.