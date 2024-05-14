Play-Off’lar başkadır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray Ekmas'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz bu sene hem ligde hem kupada rakibimizi 3 kere mağlup ettik ama bu bir ölçü olmaz çünkü Play-Off'lar her zaman bambaşkadır." dedi. Tecrübeli başantrenör, "Final oynadığımız geçen seneyi 21 galibiyetle bitirmiştik. Yine bu sene 21 galibiyetle ligi bitirdik. Bu bence bizim için alkışlanacak bir pozisyon. Ligi istediğimiz yerde bitirdik. Saha avantajını elde ettik Play-Off'lar öncesi" dedi.

"KOLAY BİR EŞLEŞME DEĞİL"

Sarıca, Play-Off'taki rakipleri Galatasaray Ekmas'ın derin kadroya ve tecrübeli oyunculara sahip bir ekip olduğunu belirterek, "Bu önemli bir avantaj ama ilk maçta burada hata yapmamak lazım. Çok tecrübeli, iyi kadrosu olan bir takımla oynayacağız. Biz bu sene hem ligde hem kupada rakibimizi 3 kere mağlup ettik ama bu bir ölçü olmaz çünkü play-off'lar her zaman bambaşkadır. Yine sahada hazır, güçlü ve moralli olmamız lazım. Umarım bunu yine aynı şekilde sahaya koyar, bu turu geçeriz ama kolay bir eşleşme değil" diye konuştu.

TEMSİLCİLERİMİZİ TEBRİK ETTİ

Ufuk Sarıca, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yükselen Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın tebrik ederek, şunları kaydetti: "Bizim için, Türk basketbolu için önemli. Hem Fenerbahçe ile kulüpler bazında böyle bir başarı elde ediyoruz hem de bir Türk koçu son dönemleri kötü geçmiş bir takımı Dörtlü Final'e taşıyor. Benim adıma da çok gurur verici bir durum, iki tarafı da tebrik ediyorum. Orada başarılar diliyorum."