Beşiktaş’ta Haller gelişmesi

YENİ sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Sebastian Haller ismi yeniden gündeme geldi. Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği belirtildi. Haller'in Dortmund'da aldığı süreden memnun olmadığına dikkat çekilirken forvet rotasyonunda Niclas Füllkrug'un gerisine düştüğü ifade edildi. Haberde, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli yıldız için düşük bir ücret talep edeceği, bu tutarın 10 milyon Euro'ya yakın olduğu aktarıldı. Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Haller 3 kez ağları havalandırırken 1 asist yaptı.