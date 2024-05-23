Hücuma can gelecek

Trendyol 1. Lig'de sergilediği başarılı performansla Türkiye'nin devler arenasına yükselme başarısı gösteren Göztepe'de gelecek sezon yapılanması için yoğun bir çalışma başlarken yönetim transferde kolları sıvadı. Süper Lig için ilk hamlelerini sol bek bölgesine yaparak hem kaptan İsmail Köybaşı ile sözleşme uzatan hem de Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan İzmir temsilcisinin hücum bölgesi için de harekete geçeceği ifade edildi. Sarıkırmızılıların hedefinin ise son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen kanat oyuncusu Can Keleş olduğu iddia edildi.

WİEN'E GERİ DÖNECEK

Sezon başında Avusturya ekibi Avusturya Wien'den kiralık olarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan Can, Süper Lig'in bitmesinin ardından eski takımına geri dönecek. Bonservisi Avusturya Wien'de bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu geride kalan süreçte istikrarıyla dikkat çekerken, hücumda da fark yarattı. Genç gurbetçi futbolcu, lig ve kupada toplam 38 karşılaşmanın 29'unda ilk 11'de şans bulurken rakip ağları 5 kez havalandırdı, 3 golün ise pasını verdi. Başarılı kanat, 2021-2022 sezonunda Avusturya Wien'de A takıma yükselme başarısını gösterdi. Öte yandan Göztepe'nin Çin'in Shenzen City takımında forma giyen sol kanat Thiago Andrade'yi de yakın takibe aldığı kaydedildi. Futbola Bahia takımında başlayan Andrade ardından ABD'de New York City ve Paranaense'de forma giydi.

DENNİS UZATTI

Göztepe iç transfer çalışmaları kapsamında Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'le 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Görüşlerine yer verilen Dennis, şunları kaydetti: "Yaşadığımız şampiyonluğun ardından kulübüm ile yeni sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." Öte yandan Göz-Göz'ün devre arasında kadroya kattığı Turgay Gemicibaşı ile ise yolları ayırması bekleniyor.