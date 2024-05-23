Yıldırım yoğun mesaide

DENİZLİSPOR Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, 14 Mayıs'ta gerçekleşen kongre sonrası destek arayışları kapsamında kulübü adeta mesken tuttu. Oldukça yoğun mesai harcayan Yıldırım, gece geç saatlere kadar kulüpte çalışırken, sabah erken saatte yine soluğu kulüpte alıyor. Denizlispor'da 14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve gelen yönetim kurulu maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşurken, kulübü düzlüğe çıkarmak adına en çok çabalayanların başında başkan Ahmet Yalın Yıldırım geliyor. Denizlispor için gecesini gündüzüne kattığı öğrenilen Yıldırım, bir yandan istifa edip ayrılan yöneticilerin yerlerini doldurmaya çalışırken, diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran mevcut futbolcuların kalması için de yoğun mesai harcıyor.

DESTEK TURLARI SÜRÜYOR

Kulübe gelir sağlamak için ziyaretlere başlayan başkan Yıldırım, bu kapsamda Denizlispor Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Mikail Altundaş ile birlikte Denizli Genç İşadamları Derneği'ni (DEGİAD) ziyaret etti. Yıldırım, DEGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, başkan yardımcısı Mehmet Erişkin ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalar hakkında bilgi verirken, maddi ve manevi destek istedi.