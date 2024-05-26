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Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu en iyi orta saha oldu

Hakan Çalhanoğlu en iyi orta saha oldu

HABER MERKEZİ
Hakan Çalhanoğlu en iyi orta saha oldu
MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi. Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü. Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.
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