Şampiyonluk günü

Sezonun son haftasına 99 puanla lider giren Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluk için en avantajlı ekip olarak dikkat çekiyor. Geçen hafta derbide rakibini Rams Park'ta tek golle mağlup eden Fenerbahçe de, derbi umudunu son 90 dakikaya kadar taşıdı. Zirvede yer alan Galatasaray, bugün küme düşme tehlikesi bulunan Konyaspor'la deplasmanda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Cim-Bom'a şampiyonluk için en az bir puan yetecek. Yenilmesi durumunda Fenerbahçe'nin İstanbulspor'dan alacağı sonucu bekleyecek.

GÖZLER KONYA'DA

Fenerbahçe ise Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, maçtan galip ayrılması ve Konyaspor'un da Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak. Bu nedenle Kanarya sadece kendi maçına değil Konya'dan gelecek habere de odaklanacak.

24. ZAFERE BİR PUAN UZAKTA

GALATASARAY, bugün Konyaspor deplasmanında en az bir puan alması halinde 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek. Aslan, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takmaya da çok yaklaşacak. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren "Cimbom"un 5. yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

G.Saray, bu sezon kalesine adeta duvar ördü. Sarıkırmızılılar, 37 maçta kalesinde 25 gol gördü ve ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alarak bu anlamda da zirveye oturdu.

OKAN BURUK KUPAYI İSTİYOR

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün takımının zafere ulaşması halinde teknik direktörlük kariyerine bir kupa daha ekleyecek. Daha önce Akhisarspor'la hem Türkiye Kupası, hem de Süper Kupa'yı kazanan Buruk, Başakşehir'i Süper Lig şampiyonu yaparak İstanbul ekibine tarihi bir zafer yaşatmıştı. Genç çalıştırıcı, G.Saray'la da geçen sezon Süper Lig maratonunu en önde tamamlamıştı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK FAZLA

FENERBAHÇE'DE bugün oynanacak olan İstanbulspor maçı öncesi eksiklerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde kart cezalıları Djiku ve Batshuayi'nin yanı sıra G.Saray maçı sonrası ceza alan Mert Hakan, kaleci İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde bugün oynamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra saha çalışmalarına yeni başlayan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Milli yıldız Cengiz Ünder'in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor.

KANARYA YENİLMEZ ARMADA

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarılacivertliler bu süreçte Karagümrük, Beşiktaş ve Kayseri'yi 2'şer kez, Sivas, İstanbul, Konya, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalya, Rize, Kasımpaşa, Hatay, Pendik, Trabzon, Adana Demir ve G.Saray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demir, Galatasaray ile 2. yarıdaki Samsun, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.