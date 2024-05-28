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Haberler Spor Avrupa’da ilk rakip Partizan ya da Lugano

Avrupa’da ilk rakip Partizan ya da Lugano

HABER MERKEZİ
Avrupa’da ilk rakip Partizan ya da Lugano
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya da İsviçre'den Lugano olacak. Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz arihlerinde oynanacak. Kanarya turu geçerse, 3. ön eleme turunda 8 takım olacak. Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Lille, Twente, Union SG, G.Rangers, Salzburg ya da Slavia Prag olacak. Sarı-lacivertliler bu turu da geçerse, diğer turu geçen takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek.
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