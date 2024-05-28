Fenerbahçe’de sorun çok

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonununda 99 puanla ikinci sırada yer alarak ezeli rakibi Galatasaray'ın gölgesinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon yapılanmaları ise başkanlık seçimine endeksli olacak. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs tarihlerinde saat 10.00'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul 8-9 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak. Kanarya'da bütün yeni dönem planlarının da kongrenin ardından netleşmesi bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR HAMLESİ

Yıldırım başkan seçilirse dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. Yıldırım, Mourinho'nun ücretinin yarısını cebinden vereceğini de kaydetti. Koç'un ise buna karşılık İsmail Kartal ile yola devam etmek istediği gelen bilgiler arasında. Ancak camianın tepkisine göre Koç da yeni teknik adam arayışına koyulabilir.

EN AZ 8 FUTBOLCU YOLCU

Fenerbahçe'de bir diğer sorun da takımdan ayrılacak isimler. Bu sezon beklenenin altında kalan Krunic, Bonucci, Kent, King, Serdar Dursun ve Serdar Aziz gibi oyuncuların ayrılması beklenirken, Ferdi Kadıoğlu'nun da Avrupa'ya transfer olması an meselesi. Ferdi'yi takip eden dev kulüplerin Euro 2024 öncesinde harekete geçmek istediği öğrenildi. Kanarya'nın tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ise kalıyor. 38 yaşındaki yıldızın emekli olmayı düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi. F.Bahçe'de kadro yapılanması önümüzdeki dönemde gündemi oldukça meşgul edecek.

BENZEMA BOMBASI

Fenerbahçe'de dün flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurula günler kala bombayı patlattı. Başkan Ali Koç'un, dünyaca ünlü golcü Karim Benzema ile görüştüğü iddia edildi. Suudi Pro Lig kulübü Al-Ittihad'da forma giyen yıldız oyuncunun yıllık 200 milyon Euro kazandığı bilinirken bu transferin sponsorlar vasıtasıyla çözülmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddia edilen başarılı futbolcunun, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

AVRUPA'DA İLK RAKİP PARTİZAN YA DA LUGANO

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya da İsviçre'den Lugano olacak. Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz arihlerinde oynanacak. Kanarya turu geçerse, 3. ön eleme turunda 8 takım olacak. Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Lille, Twente, Union SG, G.Rangers, Salzburg ya da Slavia Prag olacak. Sarı-lacivertliler bu turu da geçerse, diğer turu geçen takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek.