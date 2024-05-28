KSK’den giden kupa kaldırdı

TFF 3. Lig'de Karşıyaka, 7 sezondur bir üst lige yükselme mücadelesi verirken, takımdan ayrılan 7 oyuncu ise gittikleri takımlarda şampiyon olmayı başardı. Devre arasında 3. Lig 1. Grup'taki Kepezspor'a giden Emre Gemici ile geçen sezon Karşıyaka forması giyen Onur Kolay, Kepezspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımın altyapısından yetişen ve 12 yıl A takımda yer alan Metin Peker, Elazığspor'la; kaleci Yusuf Balcıoğlu, Batman Petrol'le; Yılmaz Ceylan, Amed'le bir üst lige çıktı. 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954'le şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonun son haftalarında BAL ekibi Yozgat Belediye Bozokspor'a transfer olan eski kaptanı Mustafa Aşan ve aynı kulübe giden Mustafa Değirmenci de sezonu kupayla noktaladı.