  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK’den giden kupa kaldırdı

KSK’den giden kupa kaldırdı

HABER MERKEZİ
KSK’den giden kupa kaldırdı
TFF 3. Lig'de Karşıyaka, 7 sezondur bir üst lige yükselme mücadelesi verirken, takımdan ayrılan 7 oyuncu ise gittikleri takımlarda şampiyon olmayı başardı. Devre arasında 3. Lig 1. Grup'taki Kepezspor'a giden Emre Gemici ile geçen sezon Karşıyaka forması giyen Onur Kolay, Kepezspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımın altyapısından yetişen ve 12 yıl A takımda yer alan Metin Peker, Elazığspor'la; kaleci Yusuf Balcıoğlu, Batman Petrol'le; Yılmaz Ceylan, Amed'le bir üst lige çıktı. 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954'le şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonun son haftalarında BAL ekibi Yozgat Belediye Bozokspor'a transfer olan eski kaptanı Mustafa Aşan ve aynı kulübe giden Mustafa Değirmenci de sezonu kupayla noktaladı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA