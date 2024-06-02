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Haberler Spor Bodrum’da kutlama günü

Bodrum’da kutlama günü

HABER MERKEZİ
Bodrum’da kutlama günü

1'İNCİ Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e adını yazdıran Bodrum FK'da şampiyonluk kutlamaları bugün yapılacak. Adana'da büyük coşku yaşayan Bodrum FK takımının ilçede üstü açık otobüsle tur atacağı ifade edildi. Organisayonda kafile saat 20.30'da Milta Marina'dan üstü açık otobüsle meydana gidecek. DJ Ersin'in şovu ve havai fişek gösterileriyle 21.30'da kafile sahneye çıkarak kupa kaldıracak. Saatler 22.30 gösterdiğinde ise sanatçı Bülent Serttaş konser verecek.

MEŞALELER İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

SAKARYA ile Bodrum FK arasındaki maçta Sakarya taraftarlarının stada meşale sokma yöntemleri pes dedirtti. Taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşaleleri stadyumda görev alan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri fark ederek ele geçirdiği öne çıktı. Polis ekipleri, 6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde 39 kişi hakkında adli işlem uyguladı. Ayrıca bazı meşaleleri stadyuma Sakaryaspor malzeme sorumlusu Osman K.'nin getirdiği belirlendi. Reklam panolarından sorumlu olan ajansın çalışanı Nuri S. ile Hasan A.'nın da malzemeciden çanta dolusu meşaleyi alarak taraftarlara ulaştırdığı tespit edildi. Nuri S. ile Hasan A. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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