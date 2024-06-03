Beşiktaş hareketli

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Teknik direktör arayışları kapsamında son olarak eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'e teklif götürdüğü iddia edilen Kartal'da golcü takviyesi için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. VseProSport'un haberine göre Beşiktaş, Rubin Kazan'ın golcüsü Mirlind Daku'ya teklif yaptı. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlıların Arnavut forvete ilk teklifini yaptığı iddia edildi. Ancak haberde Rus ekibinin Daku'nun fiyatının artabileceğini düşünerek EURO 2024 sonrasını beklemek istediği iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncuyla Türk ekibi haricinde ligin en iyi kulüpleri Zenit, Krasnodar ve Dinamo Moskova da ilgileniyor. Daku'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.