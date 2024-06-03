  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Beşiktaş hareketli

Beşiktaş hareketli

Teknik direktör Slaven Bilic’e teklif yapan Kartal, golcü arıyor.

HABER MERKEZİ
Beşiktaş hareketli
Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Teknik direktör arayışları kapsamında son olarak eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'e teklif götürdüğü iddia edilen Kartal'da golcü takviyesi için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. VseProSport'un haberine göre Beşiktaş, Rubin Kazan'ın golcüsü Mirlind Daku'ya teklif yaptı. Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlıların Arnavut forvete ilk teklifini yaptığı iddia edildi. Ancak haberde Rus ekibinin Daku'nun fiyatının artabileceğini düşünerek EURO 2024 sonrasını beklemek istediği iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncuyla Türk ekibi haricinde ligin en iyi kulüpleri Zenit, Krasnodar ve Dinamo Moskova da ilgileniyor. Daku'nun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA